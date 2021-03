Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Lagerhalle

Morbach (ots)

Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 20.45 Uhr, rückte die Feuerwehr Morbach zu einem Einsatz aus. In einem holzverarbeitenden Betrieb in der Hochwaldstraße, in 54497 Morbach, brannte eine Halle. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. An der Halle entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Betrag.

