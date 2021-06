Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vandalismus am Haltepunkt Langenbrand/Bundespolizei sucht Zeugen

Forbach/Langenbrand (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft haben den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt der Murgtalbahn in Langenbrand beschädigt. Neben Hebelspuren am Gehäuse wurde auch ein zerkratztes Display festgestellt. Der Fahrkartenautomat ist weiterhin funktionsfähig, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Schaden wurde am 10.06. gegen 08:00 Uhr festgestellt, zum Tatzeitpunkt sowie zu möglichen Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zur Sachbeschädigung machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell