POL-BOR: Gronau - Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Gronau (ots)

Die Autofahrt für einen 27 Jahre alten Mann aus Gronau endete am Mittwochabend unfreiwillig. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den Mann in Gronau auf der Enscheder Straße angehalten. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorweisen. Er gab an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert habe. Ein Drogentest bestätigte die Angabe. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm dem Gronauer eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

