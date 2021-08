Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Radladers in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. August 2021, geriet gegen 16:00 Uhr ein auf einem Privatgrundstück in der Wildeshauser Landgemeinde Lohmühle abgestellter Radlader in Brand.

Eigene Löschversuche des Brandentdeckers scheiterten zunächst. Das Feuer wurde schlussendlich durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup gelöscht.

Der Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell