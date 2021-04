Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein- Leopoldshafen- Rollerfahrer kommt auf Ölspur zu Fall

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund einer Ölspur auf der Hauptstraße in Eggenstein kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer leichte Verletzungen zuzog.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 81-Jähriger, kurz nach 16 Uhr, mit seinem Roller von der Grabener Straße in Richtung Hauptstraße und gerät im dortigen Kreisverkehr auf einer Ölspur ins Schlingern. In der Folge stürzte er mit seinem Zweirad und verletzte sich hierbei. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Rentner zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Hierzu musste der Verkehr aus Richtung Neureut umgeleitet werden.

