Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkrs. SBK) Diebstahl eines Kraftrades (15.05.2021)

Villingen (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.21 bis zum 15.05.21 kam es zum Diebstahl eines Kraftrades der Marke Kawasaki Z1000 aus einer unverschlossenen Garage in der Karlsruher Str. in Villingen. Der Eigentümer stellte das Fehlen seiner Maschine eher zufällig am 15.05.21 fest. Zeugen die Hinweise auf den/die Täter oder den Verbleib des Kraftrades geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 6010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell