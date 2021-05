Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) Wohnwagen wird in Brand gesetzt (15.05.2021)

Spaichingen, Lkrs. TUT (ots)

Vermutlich vorsätzlich wurde am Samstagabend in Trossingen in der Christian-Messner-Str. ein unverschlossener Wohnwagen in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr Trossingen war mit starken Kräften vor Ort und löschte den Wohnwagen ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Hinweise auf den bzw. die Verursacher sind derzeit nicht vorhanden.

