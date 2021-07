Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann war gegen 6:15 Uhr auf dem Radweg der Schötmarschen Straße in Richtung Schötmar unterwegs, als er beim Überqueren des Sperlingsweges mit einem Auto kollidierte. Der 49-jährige Fahrer wollte aus dem Sperlingsweg nach rechts auf die Schötmarsche Straße abbiegen und hatte den vorfahrtsberechtigten Radler übersehen. Der 24-Jährige stürzte über die Motorhaube und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell