Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Anfang Juni meldete ein Zeuge einen Exhibitionisten an der Lemgoer Straße/Ecke Georgstraße bei der Polizei. Es handelte sich um einen Mann, etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt, der mit heruntergelassener Hose am 02.06.2021 gegen 7 Uhr an der Kreuzung stand. Er hatte gebräunte Haut und einen schwarzen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose, einem weißen T-Shirt und einer weißen Baseballcap.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte die Identität des Mannes nicht aufgeklärt werden. Auf Basis der Zeugenaussagen wird jedoch davon ausgegangen, dass der Unbekannte sich häufiger im Umkreis des Tatortes aufhält. Er wurde unter anderem dabei beobachtet, wie er vorbeifahrenden Fahrzeugen zuwinkte. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können, informieren bitte das KK 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell