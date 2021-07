Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. In Werkstattgebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Werkstattgebäude in der Cäcilienstraße in Schötmar. Der Täter wurde dabei jedoch gegen 3.50 Uhr vom Werkstattinhaber im Gebäude bemerkt und angesprochen, so dass er ohne Diebesgut fußläufig in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen werden gebeten sich mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

