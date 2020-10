Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gescheitert

Iserlohn (ots)

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Donnerstag die Tür zu einem Büro an der Westfalenstraße aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Auch an der Wapschledde waren Täter am Donnerstag aktiv. Zwischen 18.40 und 21.40 Uhr versuchten sie die Eingangstür und die Terrassentür des Hauses erfolglos aufzubrechen.

In einem Drogeriemarkt an der Vinckestraße verschwand gestern, gegen 18.30 Uhr, eine Handtasche. Eine junge Frau verwickelte das Opfer (78) in ein Gespräch. Kurz drauf war die Tasche verschwunden. Wahrscheinlich agierten die Täter zu zweit. Die Verdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, 18-20, Mundschutz, keine Brille, normale Statur, blonde Haare. Zeugen fanden die Tasche kurz nach 19 Uhr an der Bushaltestelle Konrad-Adenauer-Ring. Das Bargeld war verschwunden. Das Opfer erhielt die Tasche zurück.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell