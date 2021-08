Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Auto überschlägt sich

Zwei Verletzte

Heek (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein rundherum beschädigter Wagen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Heek. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Ochtruper die Landesstraße 573 aus Richtung Nienborg kommend in Richtung Ochtrup. In Höhe einer Brücke sei ihm ein Wagen entgegengekommen, so dass er sehr weit rechts gefahren sei, gab der Autofahrer an. Dabei habe er die Kontrolle über den Wagen verloren und sei auf einem Feld zum Stehen gekommen, nachdem sich das Fahrzeug überschlagen habe, schilderte er weiter. Den Ochtruper sowie eine ebenfalls aus Ochtrup kommende Mitfahrerin im Alter von 27 Jahren brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

