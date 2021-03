Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und einem leichtverletzten, alkoholisierten Kradfahrer im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots)

Am 16.03.2021, gegen 00:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger, deutscher Fahrer eines Kleinkraftrades vom Typ Aprilia die Landesstraße 321 aus Pasewalk kommend in Richtung Viereck. Er hatte die Absicht, nach Uhlenkrug abzubiegen. Plötzlich stürzte er auf der regennassen Fahrbahn. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen an der Hand. An seinem Kleinkraftrad entstanden keine Schäden. Am Unfallort angekommen erkannten die eingesetzten Polizeibeamten den jungen Mann sofort. Es war bereits polizeibekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war sein geführtes Kleinkraftrad nicht versichert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft beim 28-Jährigen fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,62 Promille. Der Verunfallte gab an, dass ein unbekannter PKW (ein Golf oder ein BMW) hinter ihm gefahren und auf ihn aufgefahren sei. Dadurch sei er gestürzt. Der unbekannte PKW Fahrer ist danach vom Unfallort geflüchtet. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Gegen den angeblichen, flüchtigen, unbekannten PKW Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

