Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Reetdachhauses

Peenemünde (LK VG) (ots)

Am 15.03.2021, gegen 20.30 Uhr wurde der Brand eines Reetdachhauses in Peenemünde gemeldet. Es handelt sich um ein leerstehendes Ferienobjekt. Die Löscharbeiten werden durch mehrere Feuerwehren vorgenommen und werden noch bis in die Morgenstunden andauern. Personen sind nicht in Gefahr. Während der Löscharbeiten gab es eine starke Rauchentwicklung. Polizei und Feuerwehr riefen die Bevölkerung auf, Fenter und Türen geschlossen zu halten. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Im Laufe des Tages werden weitere Informationen erfolgen.

