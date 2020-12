Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/B45: Wendemanöver verursacht Unfall

SinsheimSinsheim (ots)

Am Montag gegen 16:45 Uhr fuhr eine 59-jährige Opel-Fahrerin auf der B45 von Hoffenheim in Richtung Sinsheim, als der Verkehr ins Stocken geriet. Aus bislang ungeklärten Gründen wendete die Fahrerin plötzlich und kollidierte mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrer. Der Ford wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und stieß mit einem LKW zusammen, welcher auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Beide Autos warne nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn von Sinsheim kommend in Richtung Hoffenheim gesperrt.

