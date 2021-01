Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Altreifen neben Landesstraße entsorgt

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel-Lauenberg (pap) In der Zeit von Montag, 28.12.2020, 14.30 Uhr und Dienstag, 29.12.2020, 09.00 Uhr haben bislang unbekannte Personen diverse Altreifen neben der Fahrbahn der Landesstraße 547 zwischen Lauenberg und Fredelsloh, unmittelbar vor der ehemaligen Kreisgrenze Einbeck/Northeim, abgelegt. Auf einem Reifensatz befanden sich Einlagerungsaufkleber (A 45 AMG 4Matic), was darauf hindeuten könnte, dass der Täter die Altreifen von einer Werkstatt oder einem Autohaus erhalten hat. Wer hierzu Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeistation Dassel, Tel. 05564-999100 oder dem Polizeikommissariat Einbeck, 05561-949780, in Verbindung.

