Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 63 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag in Gronau zugezogen. Der Mann aus Losser war gegen 16.25 Uhr auf der Gildehauser Straße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Niedersachsen unterwegs, als an der Einmündung Gildehauser Straße / Heerweg das Auto eines 55-Jährigen kreuzte. Der Bentheimer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in den Heerweg abbiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. In Folge dessen stieß der Wagen des Niederländers mit einem wartenden Fahrzeug auf dem Heerweg zusammen, in dem ein 67-jähriger Gronauer saß. Dieser wollte nach links auf die Gildehauser Straße abbiegen. Den Leichtverletzten transportierte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 23.500 Euro geschätzt.

