Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Vorfahrt missachtet

Schöppingen (ots)

Ein Leichtverletzter sowie rund 75.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Schöppingen. Ein 29-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 13.05 Uhr den Darfelder Damm aus Richtung Darfeld kommend in Richtung Asbeck. An der Kreuzung Darfelder Damm / Schöppinger Straße kollidierte der Münsteraner mit dem Wagen eines 28-jährigen Coesfelders. Dieser hatte die Schöppinger Straße in Richtung Coesfeld befahren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Coesfelders in den Straßengraben. Dabei beschädigte er eine Verkehrstafel sowie einen hölzernen Zaun. Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und Abschleppunternehmen bargen die stark beschädigten Fahrzeuge. Der Verkehr auf der Schöppinger Straße ist grundsätzlich vorfahrtberechtigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell