POL-RE: Bottrop: Parfümdiebstahl am Kirchplatz - Dieb flüchtet unerkannt

Recklinghausen (ots)

In einem Geschäft am Kirchplatz flüchtete ein bislang unbekannter Mann mit mehreren gestohlenen Parfümflaschen in Richtung Osterfelder Straße. Auf seiner Flucht stieß er eine Mitarbeiterin zur Seite. Verletzt wurde sie dabei nicht. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, gegen 16 Uhr. Zur Täterbeschreibung: ca. 180 groß, sportlich, längeres Deckhaar - die Seiten kurz rasiert, langer Vollbart unter dem Mundnasenschutz, kurze Hose, T-Shirt.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

