Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bordell

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (07.10.) brachen unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Etablissement in der Romaneyer Straße im Stadtteil Hebborn ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der 02202 205-0. (mw)

