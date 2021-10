Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zusammenstoß zwischen Lkw und Kleinkraftrad - eine Person schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Am Mittwochmorgen (06.10.) gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 63-jährigen Lkw-Fahrer aus Leverkusen und einem 60-jährigen Rollerfahrer aus Monheim am Rhein auf der außerorts gelegenen Hardter Straße (L288) in Leichlingen.

Der Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Hardter Straße in Fahrtrichtung Langenfeld, als er plötzlich einen Knall bemerkte. Da die Straße in diesem Bereich ohne Straßenbeleuchtung ausgebaut ist, ging der 63-Jährige zunächst davon aus, ein Hase sei vor die Zugmaschine gesprungen.

Erst 400m weiter wurde er von einem Pkw-Fahrer darauf hingewiesen, dass ein Rollerfahrer gestürzt ist. Der Lkw-Fahrer begab sich sofort zur Unfallstelle zurück, wo er den 60-jährigen Rollerfahrer schwer verletzt vorfand.

Der Fahrer des Kleinkraftrades war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht vernehmungsfähig. Nach Angaben des Lkw-Fahrers müsse der Rollerfahrer allerdings ohne eingeschaltete Beleuchtung gefahren sein, wodurch er ihn trotz eingeschaltetem Abblendlicht übersah und mit ihm kollidierte.

Der 60-jährige Rollerfahrer wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht - sein Kleinkraftrad wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell