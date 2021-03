Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: 36-jähriger Autofahrer fuhr ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bonn (ots)

Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein, wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen Drogenbesitzes sind die Folgen für einen 36-jährigen Autofahrer nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Montag (15.03.2021) in Bad Godesberg.

Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei hatte den Mann gegen 02:40 Uhr auf der Mittelstraße in Plittersdorf angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich zunächst heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Aus dem Wagen heraus, war für die Beamten deutlicher Cannabisgeruch wahrzunehmen. In dem Auto fanden die Polizisten mehrere Konsumeinheiten der Droge, die sie beschlagnahmten. Nachdem ein Drogenschnelltest dann entsprechend positiv war, entnahm ein Arzt dem 36-Jährigen auf der Wache an der Zeppelinstraße eine Blutprobe zur Beweissicherung.

