Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Vilich - Unbekannte entwendeten Bargeld und Schmuck

Bonn (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Freitagmittag (12.03.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Herrengarten" in Bonn-Vilich-Müldorf ein.

Zur Tatzeit, zwischen 11:25 Uhr und 13:35 Uhr, warfen die Unbekannten mit einem vorgefundenen Stein ein Fenster des Hauses ein. Sie durchwühlten die Zimmer nach Wertsachen und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Wohnungseinbruch im Tatzeitraum beobachtet wurden, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228-15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell