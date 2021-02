Polizei Mettmann

POL-ME: PKW überschlagen (Langenfeld) -2102036-

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag, 05.02.21, kam es gegen 22:30 Uhr in Langenfeld an der Kreuzung Schneiderstraße/ Winkelsweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 21-jähriger Solinger befuhr mit seinem PKW BMW M2 die Straße Winkelsweg in östlicher Richtung. Als er nach rechts in die Schneiderstraße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit dem Bordstein und anschließend mit einer Bushaltestelle. Bei dem Zusammenstoß fiel der PKW um und landete auf dem Dach.

Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Sein PKW wurde zur Unfallursachenermittlung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 50.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell