Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines SUV und mehrere Pkw-Aufbrüche

Weilerswist, Ortsbereich (ots)

Am Samstag, in den Abendstunden verschafften sich unbekannte Täter in Weilerswist gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände und entwendeten dort einen hochwertigen SUV Land Rover, Range Rover Sport. Bereits in der Nacht zu Freitag wurden im Ortsbereich Weilerswist drei Pkw durch unbekannte Täter aufgebrochen und fest installierte Fahrzeugteile (Navigationsgeräte u.a. mit Radioteil) entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

