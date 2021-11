Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zülpich-Schwerfen, Giersberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Zülpich-Schwerfen einzubrechen. Da die Hunde der Geschädigten anschlugen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

