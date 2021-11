Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Schlägereien bei Abifete

Blankenheim, Weiherhalle (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es während einer Abifete in der Weiherhalle (Blankenheim) zu Schlägereien und einem Sexualdelikt, so dass die Polizei mehrere Male eingreifen musste. Eine 16-jährige Schülerin aus Nettersheim wurde durch einen 21-jährigen Mann aus Blankenheim unsittlich angefasst. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Kurz nach 01.00 Uhr kam es an der Weiherhalle zu den Schlägereien. Ein 19-jähriger Mann aus Stadtkyll wurde mit Gesichtsverletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei musste mit verstärkten Kräften durchgreifen, um die Ausschreitungen zu beenden. Ein 26-jähriger Mann aus Gerolstein wurde in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, so dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Insgesamt wurden 5 Strafanzeigen gefertigt.

