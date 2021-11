Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer im Supermarkt

Mechernich (ots)

Samstagabend (20.11.2021, 20.15 Uhr) randalierte ein 35-jähriger Mann in einem Supermarkt in Mechernich und erhielt deshalb von der Verkaufsleiterin Hausverbot. Nachdem er den Laden nicht verließ, wurde die Polizei alarmiert. Der Randalierer entfernte sich zunächst aus dem Geschäft, kam aber kurze Zeit später zurück und griff dann die Beamten an. Der 35-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

