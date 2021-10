Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochwertige E-Bikes entwendet

Suhl (ots)

Zwei E-Bikes, die im Keller eines Mehrfamilienhauses in der "Kleine Beerbergstraße" in Suhl abgestellt und abgeschlossen waren, wurden in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag durch unbekannte Diebe entwendet. Hierzu brachen die Langfinger eine Kellertür und ein hochwertiges Faltschloss, welches die Bikes sicherte, auf. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer im Wert von ca. 1.100 Euro und um ein grünes E-Bike der Marke Haibike im Wert von knapp 4.300 Euro. Die Täter konnten unbemerkt mit dem Diebesgut flüchten. Zeugen, die zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib der Räder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer: 03681 369-0.

