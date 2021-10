Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad von Fahrradträger gestohlen

Suhl (ots)

In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte ein Fahrrad von einem Fahrradträger eines Wohnmobils, welches in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl abgestellt war. Die Täter durchtrennten das massive Stahlschloss und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Focus im Wert von ca. 1.200 Euro. Ein zweites Rad, welches ebenfalls auf dem Fahrradträger stand, beließen die Täter vor Ort. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben bzw. sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0.

