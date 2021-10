Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Bad Liebenstein (ots)

Mittwochmorgen krachte es auf einem Parkplatz in der Straße "Esplanade" in Bad Liebenstein. Eine 81-Jährige parkte ihren Mazda rückwärts aus und streifte hierbei den rechts von ihr geparkten Skoda. An beiden Autos entstand Blechschaden. Gegen die Seniorin wurde ein Verwarngeld erhoben.

