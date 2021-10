Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Schmalkalden (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst. Der 59-jährige Opel-Fahrer übersah in der Bahnhofstraße in Schmalkalden am dort befindlichen Kreisverkehr einen 40-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision wurde der Radler über die Motorhaube geschleudert. Mit leichten Verletztungen kam dieser anschließend ins Klinikum. Sowohl der Opel als auch das Rad wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

