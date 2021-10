Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben beschädigt

Rohr (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh zwei Scheiben eines Imbisses in der Meininger Straße in Rohr. Der Innenbereich des Imbisses wurde nicht betreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

