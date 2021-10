Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gestohlen

Schmalkalden (ots)

Das Fahrrad eines 26-Jährigen wurde in der Zeit vom 01.10.2021 bis 14.10.2021 gestohlen. Das Rad befand sich in einem verschlossenen Kellerverschlag im Grenzweg in Schmalkalden. Dieser wurde durch den Dieb aufgebrochen und das grüne Mountainbike der Marke Bergamont im Wert von 500 Euro entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise zum Täter bzw. auf den Verbleib des Fahrrads unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

