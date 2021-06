Polizei Köln

POL-K: 210620-2-K Segway-Fahrer stürzt und erleidet schwere Kopfverletzung

Köln (ots)

Auf dem regennassen Gehweg der Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen (20. Juni) gegen 3 Uhr ein 61 Jahre alter Segway-Fahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Bereitschaftspolizisten übernahmen die Erstversorgung des bewusstlosen Mannes bis Rettungskräfte vor Ort eintrafen und ihn zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Nach Zeugenaussagen fiel der Mann in Höhe der Einmündung Zülpicher Wall plötzlich nach hinten und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Da die Polizisten vor Ort den Verdacht hatten, dass der 61-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. (cr/rr)

