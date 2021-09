Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Kontrollen anlässlich der B 10 Sperrung

Annweiler (ots)

Auch am Mittwoch überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau und der Zentralen Verkehrsdienste das Durchfahrtsverblot für LKW über 7.5 t im Bereich der B10 bei Annweiler. In dem Zeitraum von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie zur Nachtzeit zwischen 23.30 und 1 Uhr wurden insgesamt 19 LKW kontrolliert, bereits zuvor wurde eine Selektion der Fahrzeuge an Hand der Ortskennung durchgeführt. Sechs Fahrer hatten gegen das Durchfahrtsverbot verstoßen und wurden zurückgeschickt. Zudem war ein Fahrzeug auf Grund technischer Mängel nicht mehr fahrbereit, dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

