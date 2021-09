Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 79-Jähriger fährt durch Weinberg

Edesheim (ots)

Überfordert fühlte sich ein 79 Jahre alter Autofahrer, als er gestern (07.09.2021, 18 Uhr) die Großbaustelle im Ortsbereich von Edesheim "umfahren" wollte. Deshalb nutzte er einen nahegelegenen Weinberg als Umleitungsstrecke und beschädigte hierbei sein Fahrzeug. Der verärgerte Eigentümer sowie Zeugen notierten sich das Kennzeichen. An der Halteranschrift gab der Mann an, dass er von der Verkehrssituation überlastet gewesen wäre und sich deshalb verirrt hätte. Er wurde verwarnt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell