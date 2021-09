Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin schwerverletzt

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 07.09.21, gegen 17:20 Uhr, überquerte eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin von der Poststraße kommend die Weinstraße entgegen des Rechtsabbiegegebotes und wurde hierbei von einem in Richtung Bahnhof fahrenden Pkw erfasst. Die Pedelec-Fahrerin wurde auf die Frontscheibe des Pkw geschleudert und schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde Sie in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500.- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell