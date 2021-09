Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Gartenhäuser aufgebrochen

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 05.09.2021, auf Montag, den 06.09.2021, zwischen 22.00 und 06.00 Uhr, wurden sechs an die Bahnhofstraße angrenzende Schrebergärten von Unbekannten aufgesucht und die darin befindlichen Gartenhäuser aufgebrochen. Nach Zeugenaussagen könnte es sich um zwei bis drei Täter gehandelt haben. Einer davon sei mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer grauen, engen Hose bekleidet gewesen. Er sei etwa 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, kein Bartträger und habe glattes braunes Haar gehabt. Entwendet wurden neben diversen Alkoholika Werkzeuge, Körbe und Schubkarren. Zudem wurden diverse Fenster, Schlösser, Windspiele und Lichterketten beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise, insbesondere auf den beschriebenen Täter, werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

