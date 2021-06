Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Winterberg

Winterberg (ots)

Ein 40jähriger Mann aus Willingen befuhr am 19.06.2021, 18.15 Uhr mit seinem Motorrad die B 236 von Neuastenberg in Richtung Winterberg. Im Bereich einer Linkskurve geriet er nach rechts auf die Bankette, kam ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem PKW einer 61jährigen Frau aus Winterberg zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau aus Winterberg musste ebenfalls leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden (Wie).

