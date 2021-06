Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Sundern (ots)

Ein 31jähriger Mann aus Sundern befuhr am 18.06.2021, 20.40 Uhr mit seinem E-Mountainbike die Staumauer am Sorpesee und kollidierte dort ohne Fremdeinwirkung mit einer Mülltonne. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke, so dass dem Fahrradfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde (wie).

