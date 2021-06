Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Sundern (ots)

Ein Verkehrsunfall bei Amecke forderte am Donnerstagabend zwei Schwerverletzte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20.10 Uhr eine Gruppe von zwei Quads und einem Motorrad auf der Kreisstraße 5 von Sundern in Richtung Amecke. Als der hinten fahrende Motorradfahrer das vor ihm fahrende Quad überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurde der 42-jährige Motorradfahrer auf den Quadfahrer geschleudert. Anschließend stürzten die beiden Männer aus Sundern auf die Fahrbahn. Der 42-jährige Motorradfahrer trug einen Helm, allerdings keine Schutzkleidung. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschraube in eine Unfallklinik geflogen. Der 33-jährige Quadfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde ein Unfallgutachter zum Unfallort bestellt. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße bis etwa 01.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell