Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegenstände aus Lkw gestohlen

Bocholt (ots)

Einen Laptop, mehrere Schlüssel sowie eine Fahrerkarte (für Fahrtenschreiber) haben Unbekannte aus einem Lkw in Bocholt entwendet. Die Gegenstände stahlen die Täter aus einem auf einer Freifläche an der Straße Am Hünting geparkten Fahrzeug. Wie die Diebe in das Führerhaus gelangten, ist unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, dem 05.02., und Mittwoch, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

