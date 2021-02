Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drogentest schlug an

Bocholt (ots)

Auf Amphetamin ist am Mittwochabend in Bocholt ein Drogentest angeschlagen. Den 20-jährigen Autofaher überprüften Polizeibeamte in einer Kontrollstelle auf der Meckenemstraße. Den Verdacht auf Einnahmen verbotener Substanzen bestätigte der Test. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch von Drogen exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell