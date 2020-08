Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Staven (LK MSE) -Verursacher betrunken

Friedland (LK MSE) (ots)

Am Abend des 15.08.2020 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Staven. Hierbei versuchte ein 48-jähriger Mann (deutscher Staatsbürger) mit seinem PKW VW zu wenden und fuhr dabei rückwärts gegen ein Garagentor. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca.2000EUR. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, wurde dabei allerdings gesehen und konnte namentlich benannt werden. An einer überprüften Adresse konnte der Mann angetroffen werden. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille. Zur weiteren Beweisführung verbrachten die Polizeibeamten den Mann zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell