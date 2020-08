Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Aufbruch

Kleve (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2020 haben Unbekannte an einem gelben VW-Lupo mit Klever Kennzeichen die Seitenscheibe aufgehebelt und einen Rucksack mit einem Mobiltelefon und diversen Bekleidungsgegenstände erbeutet. Der Besitzer hatte seinen Wagen gegen 07.30 Uhr abgestellt und die Tat nach Rückkehr um 18.30 Uhr entdeckt. Die Kriminalpolizei rät: Lassen sie keine Wertgegenstände, insbesondere sichtbar, in ihrem Fahrzeug liegen. Das gilt auch für Behältnisse wie Taschen oder Rucksäcke, die für den Dieb einen Tatanreiz darstellen, weil er darin Verwertbares vermutet. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell