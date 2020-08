Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Lagerhalle

Weeze (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 06.08.2020 in die Lagerhalle eines Malerbetriebes auf der Marienwasserstraße eingebrochen, in dem sie gewaltsam eine Schiebetür öffneten. Die Diebe ließen drei Werkzeuge der Marke Makita sowie vier Angelruten inklusive der Futterale mit gehen. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell