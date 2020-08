Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrecher gestört

Kleve (ots)

Bei dem Versuch, durch ein Oberlicht in den St. Elisabeth-Kindergarten auf der Kasinostraße Ecke Backermatt einzubrechen, wurde der Täter gestört und flüchtete in Richtung Ringstraße. Anwohner waren am Donnerstagabend, 06.08.2020, gegen 21.20 Uhr durch Geräusche auf den Verdächtigen aufmerksam geworden, der sich auf dem Dach des Kindergartens befand. Als einer der Anwohner auf die Straße ging, trat der Ertappte die Flucht an. Der Verdächtige wird als schlank beschrieben und war mit einem grauen Pullover und einer senffarbenen Hose bekleidet. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht weitere Zeugen, die den Mann bei seiner Flucht beobachtet haben. SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell