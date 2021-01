Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Betrug am Spielzeugregal

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in einem Spielwarengeschäft am Sternplatz in Lüdenscheid Geld ergaunern wollte. Am 3. September nahm er Spielzeug aus dem Regal und ging damit zur Kasse, um es umzutauschen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Betrugsversuch und bat ihn ins Büro. Doch der Mann wollte flüchten. Als der Mitarbeiter ihn festhielt, riss sich der Unbekannte los und rannte weg. Aufnahmen der Überwachungskameras bestätigten die Darstellung. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Betrugsverdachts und Körperverletzung. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, den Tatverdächtigen zu finden, ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht nun eine Fahndung mit Hilfe der Fotos der Überwachungskamera angeordnet. Die unverpixelten Fotos sind auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei zu finden unter

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-betrug-koerperverletzung

Wer kennt den Tatverdächtigen? Hinweise an jede Polizei-Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell