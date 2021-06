Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Bezirksdienstbeamter in Freienohl

Mit Dirk Ebbesmeier hat Freienohl einen Bezirksdienstbeamten. Nachdem sein Vorgänger Patrick Schulte Anfang des Jahres zur Leitstelle gewechselt ist, ist der 52-jähriger Briloner nun seit einigen Wochen im Einsatz. Der Polizeioberkommissar kommt aus Brilon und hat einen Sohn. Hier im Hochsauerlandkreis ist er seit 1998. Nach Stationen in Brilon, wo er unter anderem im Einsatztrupp und im Wach- und Wechseldienst eingesetzt wurde, war er seit 2018 jeweils in Marsberg und zuletzt auf der Leitstelle tätig. Bevor er in den HSK versetzt wurde, war er vier Jahre lang in der Einsatzhundertschaft in Köln. Zwischen 1985 und 1994 war er für den Bundesgrenzschutz im Dienst. Hier durfte der Hobbyfussballer an Auslandseinsätzen in Mexico City und in Nairobi in Kenia teilnehmen. Der Leiter der Polizeiwache Meschede, Hubert Sapp, freut sich über den erfahrenen Kollegen: "Mit Dirk Ebbesmeier haben die Bürgerinnen und Bürgern und Institutionen in Freienohl und Umgebung einen erfahrenen und kommunikativen Ansprechpartner." Auch Dirk Ebbesmeier freut sich auf die neue Herausforderung: "Da ich schon seit einigen Wochen im Bereich unterwegs bin, konnte ich die ersten Menschen bereits kennenlernen. Auch wenn wir in diesem Jahr leider keine Schützen- oder andere Feste erleben dürfen, hoffe ich trotzdem auf viele persönliche Gespräche und eine gute Zusammenarbeit." Der Bezirksdienst der Polizei steht den Menschen jederzeit helfend zur Seite. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden passende Lösungen bei polizeilichen Problemen und Anliegen gefunden. Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung von Justizersuchen, wie zum Beispiel die Vollstreckung von Haftbefehlen, Aufenthaltsermittlungen und das Einholen von nicht bezahlten Bußgeldern. Polizeioberkommissar Dirk Ebbesmeier ist in der Hauptstraße 38 in Freienohl untergebracht und nach telefonischer Vorabsprache dort erreichbar. Die Telefonnummer lautet: 02903 6666.

